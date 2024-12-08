Прямой эфир

Башар Асад покинул пост президента Сирии и поручил мирно передать власть оппозиции

08 декабря 2024 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Напряженной остается военно-политическая обстановка в Сирии. Глава республики Башар Асад покинул пост президента и страну, поручив мирно передать власть оппозиции. Об этом стало известно после переговоров политика с участниками вооруженного конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Башар Асад покинул пост президента Сирии и поручил мирно передать власть оппозиции-2

Западные страны уже начали поздравлять повстанцев с победой. И первой это сделала Франция. Позже поддержала смену власти в стране и глава дипломатии ЕС Каллас. Отреагировали на происходящее также в ООН, но по-своему. Организация временно сокращает штат сотрудников в Дамаске, который перешел под контроль формирований вооруженной оппозиции. Правительственные войска отходят из столицы. На улицы города выпущены заключенные одной из крупнейших тюрем, и это стало огромной проблемой для столицы и не только. В Дамаске и Латакии процветает мародерство.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Украина потеряет территории ради завершения конфликта – The Telegraph
08 декабря 2024 13:02

Украина потеряет территории ради завершения конфликта – The Telegraph

Команда Трампа не намерена помогать Киеву вернуть границы 2022 года – NV
08 декабря 2024 12:32

Команда Трампа не намерена помогать Киеву вернуть границы 2022 года – NV

В Грузии могут запретить закрывать лица масками на митингах
08 декабря 2024 12:02

В Грузии могут запретить закрывать лица масками на митингах