Башар Асад покинул пост президента Сирии и поручил мирно передать власть оппозиции

Напряженной остается военно-политическая обстановка в Сирии. Глава республики Башар Асад покинул пост президента и страну, поручив мирно передать власть оппозиции. Об этом стало известно после переговоров политика с участниками вооруженного конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Западные страны уже начали поздравлять повстанцев с победой. И первой это сделала Франция. Позже поддержала смену власти в стране и глава дипломатии ЕС Каллас. Отреагировали на происходящее также в ООН, но по-своему. Организация временно сокращает штат сотрудников в Дамаске, который перешел под контроль формирований вооруженной оппозиции. Правительственные войска отходят из столицы. На улицы города выпущены заключенные одной из крупнейших тюрем, и это стало огромной проблемой для столицы и не только. В Дамаске и Латакии процветает мародерство.