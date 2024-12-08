Команда Трампа не намерена помогать Киеву вернуть границы 2022 года – NV

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился с предложением к команде избранного президента США Дональда Трампа – оказать Киеву помощь в выходе на границы 2022 года, пишет РИА Новости, издание NV.

В материале указано, что 4 декабря украинская делегация в Вашингтоне встретилась с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом. Присутствовали также другие представители будущей администрации Белого дома. Ермак в ходе встречи высказал некоторые предложения: помощь Киеву выйти на границы 2022 года, вступление страны в НАТО. Однако украинская сторона не встретила понимания со стороны команды Трампа, отмечает NV.