Российский музыкант: Папы Римские в гробу переворачиваются, видя, что происходит сейчас в Ватикане

Григорий Азаренок, СТВ: Есть такое стихотворение Юрия Кузнецова «Отдайте Гамлета славянам». Мол, Запад так выродился, что он этих величин – Шекспира, Гете, Хемингуэя – уже не достоин. Где Хемингуэй и где эти пигмеи? А что касается классических музыкантов Европы (Моцарт, Бах, Бетховен), забираем?

Петр Лундстрем, музыкант:

Это однозначно, я всегда это говорю. И перед солдатами иногда. Вообще, я говорю пару слов про Баха, насколько он был верующим человеком. Говорю о том, что у него было 16 детей. У меня пять сестер родных. Я сейчас нахожусь в Северной Осетии, вчера мы были в Дагестане. Здесь тоже очень много многодетных семей, но все-таки 15 – это серьезно. Крым наш и Бах тоже наш.

Я искренне считаю, что, во-первых, нельзя забывать, что мы русские, Москва – это третий Рим. Что такое Рим? Мы преемники христианской Европы. Так же, как Византия сохранила чистый огонь православия, переняла его, забрала у Рима. Точно так же, когда Византия пала, мы стали третьим Римом, мы преемники этой культуры. А Запад сейчас отказался от своих собственных корней. И он отказался от христианства. Но что сейчас происходит? Конечно, эпоха Возрождения, гуманизм – это тоже были центробежные силы от Бога в сторону человека.

Но то, что сейчас происходит, не снилось абсолютно никому. То есть те Папы Римские, которых многие наши святые считали еретиками, которыми они и были, сейчас в гробу переворачиваются, видя, что происходит в Ватикане. Поэтому это самые настоящие сатанисты. Вы правильно сказали, что здесь нет никакого пафоса. Я человек, который жил в Европе больше пяти лет. Я жил, кстати, и в Китае. Я жил в Испании, провел достаточно большое время в Швейцарии. Я вам говорю, что они реально отказались от самих себя.

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