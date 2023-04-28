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СМИ: Эрдоган призвал Путина к продлению зерновой сделки

28 апреля 2023 15:52
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В процессе состоявшегося телефонного диалога между лидерами Турции и России Эрдоган высказался о необходимости продления зерновой сделки, которая была подписана в ООН между Россией, Турцией и Украиной в 2022 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.  

В ответ на предложение турецкого лидера российский президент заявил, что Россия всегда придает значимость предложению Турции. Договор предусматривает возможность вывоза украинского зерна, продуктов питания и удобрений по акватории Черного моря из трех портов, а также позволяет снять блокировку с экспортных поставок из России. Напомним, что до этого РФ в течение 60 дней, до 18 мая, продлила действие зерновой сделки по Черному морю.  

Кроме того, газета сообщает, что в рамках телефонной беседы обсуждалась ситуация в Украине. Эрдоган предложил выработать ряд новых совместных инициатив, разработка которых может осуществляться в составе рабочих групп.  

# Международная политика # Владимир Путин # Реджеп Тайип Эрдоган

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