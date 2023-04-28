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Польша закупит комплексы ПВО малой дальности более чем на 2 млрд долларов

28 апреля 2023 14:38
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Новости Польши. Польша продолжает активно вооружаться. Минобороны страны заключило крупные контракты на поставку комплексов ПВО малой дальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польша закупит комплексы ПВО малой дальности более чем на 2 млрд долларов-1

Эту информацию подтвердили в военном ведомстве. На вооружении армии появятся современные пусковые установки, ракеты и зенитно-артиллерийские комплексы. Помимо других поставщиком нового вооружения выступит и крупная британская компания, которая получит за это более 2 миллиардов долларов. В каком количестве и когда – пока остается тайной. Но, судя по сумме, речь идет о нескольких десятках зенитных батарей. Как уточнили в Министерстве обороны, это резко увеличит возможности поражения воздушных целей и в целом польской противовоздушной обороны.  

# Вооруженные силы # Новости Польши # Фотофакт

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