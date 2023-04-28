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В России введено пожизненное заключение за госизмену

28 апреля 2023 14:55
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Российский лидер Владимир Путин принял закон о мерах наказания за государственную измену и совершение террористических преступлений, пишет ТАСС.  

Согласно обновленному закону, наказание за госизмену подразумевает пожизненное заключение, а за совершение террористического акта предусмотрен срок до 20 лет.  Минимальный размер тюремного заключения за вербовку или участие в совершении террористических преступлений будет составлять 7 лет, а за содействие и подстрекательство – 12 лет.  

Также предусмотрено более строгое наказание за причастность к сообществам террористов – от 10 до 15 лет тюремного заключения. Помимо этого, согласно новому закону, возрастает мера наказания за саботаж с целью причинения повреждений объектам транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, а также причинение вреда здоровью человека в целях подрыва экономического благополучия и интересов национальной обороны – до 20 лет лишения свободы.  

# Международная политика # Владимир Путин

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