«Результаты сегодня феноменальные». Дональд Трамп выступил перед сторонниками в Белом доме

Новости США. Внимание мировых СМИ приковано к Соединенным Штатам Америки. Здесь подводят итоги президентских выборов. Затаив дыхание, американцы гадают, кто же будет управлять страной следующие четыре года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оба кандидата на высший пост страны уверены в своей победе. Выступая перед своими сторонниками в Белом доме, Дональд Трамп назвал результаты президентской гонки феноменальными. Что сейчас происходит на улицах американских городов?

Дональд Трамп, президент США:

Я хочу поблагодарить американский народ за огромную поддержку. Сегодня за нас проголосовали миллионы и миллионы людей. Мы готовимся к большому празднованию, мы все выигрываем. Результаты сегодня феноменальные. «Он меньшее зло из двух зол». Американцы рассказали за кого и почему голосовали