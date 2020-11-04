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«Результаты сегодня феноменальные». Дональд Трамп выступил перед сторонниками в Белом доме

04 ноября 2020 14:15
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Новости США. Внимание мировых СМИ приковано к Соединенным Штатам Америки. Здесь подводят итоги президентских выборов. Затаив дыхание, американцы гадают, кто же будет управлять страной следующие четыре года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«Результаты сегодня феноменальные». Дональд Трамп выступил перед сторонниками в Белом доме-1

Оба кандидата на высший пост страны уверены в своей победе. Выступая перед своими сторонниками в Белом доме, Дональд Трамп назвал результаты президентской гонки феноменальными.  

Что сейчас происходит на улицах американских городов?

«Результаты сегодня феноменальные». Дональд Трамп выступил перед сторонниками в Белом доме-4

Дональд Трамп, президент США:  
Я хочу поблагодарить американский народ за огромную поддержку. Сегодня за нас проголосовали миллионы и миллионы людей. Мы готовимся к большому празднованию, мы все выигрываем. Результаты сегодня феноменальные.  

«Он меньшее зло из двух зол». Американцы рассказали за кого и почему голосовали

«Результаты сегодня феноменальные». Дональд Трамп выступил перед сторонниками в Белом доме-7

Не дожидаясь итогов, с переизбранием действующего президента уже поздравил премьер-министр Словении. По его мнению, победа Трампа совершенно очевидна.  

Делать выводы все же пока рано. Официальные итоги главной политической гонки страны еще неизвестны.  

# Выборы в США # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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