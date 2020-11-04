Что сейчас происходит на улицах американских городов?

Новости США. Внимание мировых СМИ приковано к Соединенным Штатам Америки. Здесь подводят итоги президентских выборов. Трамп или Байден – решающим может стать даже один голос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американцы неоднозначно восприняли предварительные результаты. На улицы городов вышли протестующие. В эти минуты демонстрации проходят в Портленде, Орегоне и Вашингтоне. «Он меньшее зло из двух зол». Американцы рассказали за кого и почему голосовали

В Сиэтле митингующие блокировали дороги, самовольно расставляя заграждения и разбрасывая гвозди. А в Лос-Анджелесе митингующие перекрыли железнодорожные пути. Около 40 человек задержаны, многим выписаны штрафы.