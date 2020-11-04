Прямой эфир

Что сейчас происходит на улицах американских городов?

04 ноября 2020 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Внимание мировых СМИ приковано к Соединенным Штатам Америки. Здесь подводят итоги президентских выборов. Трамп или Байден – решающим может стать даже один голос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что сейчас происходит на улицах американских городов?-1

Что сейчас происходит на улицах американских городов?-3

Американцы неоднозначно восприняли предварительные результаты. На улицы городов вышли протестующие. В эти минуты демонстрации проходят в Портленде, Орегоне и Вашингтоне.  

«Он меньшее зло из двух зол». Американцы рассказали за кого и почему голосовали

Что сейчас происходит на улицах американских городов?-6

Что сейчас происходит на улицах американских городов?-8

В Сиэтле митингующие блокировали дороги, самовольно расставляя заграждения и разбрасывая гвозди. А в Лос-Анджелесе митингующие перекрыли железнодорожные пути. Около 40 человек задержаны, многим выписаны штрафы.  

Что сейчас происходит на улицах американских городов?-11

Что сейчас происходит на улицах американских городов?-13

Когда будут известны окончательные итоги выборов предсказать сложно. Главное политическое событие в Штатах взорвало рынок ставок во всем мире. Клиенты в Великобритании поставили на Байдена более миллиона долларов, а на Трампа – целых пять.  

# Выборы в США # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В мире зафиксирован самый высокий недельный прирост заражённых коронавирусом
04 ноября 2020 09:11

В мире зафиксирован самый высокий недельный прирост заражённых коронавирусом

«Он меньшее зло из двух зол». Американцы рассказали за кого и почему голосовали
04 ноября 2020 08:49

«Он меньшее зло из двух зол». Американцы рассказали за кого и почему голосовали

Польша отложила ужесточение закона о запрете абортов на фоне двухнедельных протестов
04 ноября 2020 08:16

Польша отложила ужесточение закона о запрете абортов на фоне двухнедельных протестов