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Во Франции жёстко разогнали массовые акции протеста школьников

04 ноября 2020 12:28
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Новости Франции. Жестким разгоном закончились массовые акции протеста во французских городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во Франции жёстко разогнали массовые акции протеста школьников-1

Десятки старшеклассников заблокировали входы в школы Парижа, Нанта и Безансона, выступая таким образом против неадекватных санитарных норм в условиях нового локдауна.  

Во Франции жёстко разогнали массовые акции протеста школьников-4

Напомним, с 30 октября в стране действует усиленный карантин. Учащиеся недовольны тем, что они сидят за партами слишком близко друг к другу. По их словам, физическая дистанция в образовательных учреждениях не соблюдается.  

Во Франции жёстко разогнали массовые акции протеста школьников-7

В стены одного из 10 заблокированных лицеев возмущенные школьники бросали стеклянные бутылки. Чтобы усмирить протестующих, правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ. За незаконное собрание 40 учащимся выписали штрафы.  

# Акции протеста # Фотофакт

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