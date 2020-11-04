Во Франции жёстко разогнали массовые акции протеста школьников

Новости Франции. Жестким разгоном закончились массовые акции протеста во французских городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки старшеклассников заблокировали входы в школы Парижа, Нанта и Безансона, выступая таким образом против неадекватных санитарных норм в условиях нового локдауна.

Напомним, с 30 октября в стране действует усиленный карантин. Учащиеся недовольны тем, что они сидят за партами слишком близко друг к другу. По их словам, физическая дистанция в образовательных учреждениях не соблюдается.