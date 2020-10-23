Протесты в США. Что сейчас происходит на улицах городов?

Новости США. Гражданам Америки надоели акции протеста и беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С митингующими, которые перекрывают городские дороги и мешают движению транспорта больше не церемонятся.