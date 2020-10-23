Протесты в США. Что сейчас происходит на улицах городов?

Новости США. Гражданам Америки надоели акции протеста и беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С митингующими, которые перекрывают городские дороги и мешают движению транспорта больше не церемонятся.
Новости США. Гражданам Америки надоели акции протеста и беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С митингующими, которые перекрывают городские дороги и мешают движению транспорта больше не церемонятся.
На фоне предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах, которые запланированы на 3 ноября, на улицы все чаще выходят сторонники кандидатов в президенты.
Нередко встречи демократов и республиканцев заканчиваются столкновениями. В ближайшие дни в городах будет усилено присутствие правоохранителей.
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