Реже мыться и меньше пользоваться электричеством. Вот какие советы дают еврочиновники местным жителям
Европейский союз переживает глубочайший социально-экономический и энергетический кризис за последние десятилетия. Кто виноват? И есть ли выход? Обсудим вместе с экспертами в программе «САСС уполномочен заявить».
Темные улицы, холодные дома и полная неопределенность. Именно так можно описать отопительный сезон в Европе. Последние полгода в ЕС много говорили про энергетический кризис, однако еврочиновники постоянно уверяли, что катастрофы можно избежать.
Олаф Шольц, канцлер Германии:
Для борьбы с этой угрозой мы приняли решение построить терминалы сжиженного природного газа. Мы расширили мощности из Нидерландов, Бельгии и Франции, потому что мы решили подготовиться к проблеме.
Но вот пришла осень, и все обещания оказались ложными. Борьба Шольца с кризисом была лишь мыльным пузырем, который лопнул, как только столкнулся с реальностью. На деле «подготовка к проблеме» выглядела так: власти Берлина решили отключить подсветку Бранденбургских ворот и других достопримечательностей, а также раньше выключать уличное освещение. Немецкое правительство придумало решение и для местных жителей. Секрет экономии прост: нужно реже мыться, меньше пользоваться газом и снизить температуру в домах. Можно догадаться, как на это отреагировали обычные немцы.
Даниэль Яндар, местный житель:
Это нехорошо, это ужасные новости для людей, которым нужно водить машину и которым нужно ездить на работу. Это плохие новости.
Похожая ситуация сложилась и во Франции. Местное правительство решило сэкономить за счет самой известной достопримечательности страны – Эйфелевой башни. Ее освещение начнут выключать почти на полтора часа раньше. Тускнеть будут и другие знаковые памятники столицы. А самих французов призвали готовиться к худшему. Зимой могут полностью отключить электричество.
Надеж Фигароль, местный житель:
Я беспокоюсь, потому что очень сильно завишу от электричества для отопления. А еще у меня есть родители с маленькой пенсией. Им нелегко, и поэтому у нас нет понимания, что будет дальше. Мы сомневаемся не только в предстоящей зиме, но и в последующих месяцах.
В Великобритании пошли еще дальше. Экономия по-английски, честно говоря, поражает воображение. В общественных зданиях, в частности в школах и детских садах будут снижать температуру. А чтобы дети не замерзли, им купят свитера. Но и это не все гениальные решения правительства. В план по экономии электроэнергии также входит отключение уличного освещения, подсветки зданий. Не обошлось и без рекомендаций для людей: мыться реже и меньше есть.
Гилври Лок, местный житель:
Я думаю, что нам придется серьезно подумать о том, что мы включаем. И это сложно. У моего мужа деменция, поэтому он включает весь свет. А когда наступит зима, я буду бегать по дому, снова все это выключая. Так что это будет сложное время для всех нас.
Большинство жителей стран Евросоюза боятся, что у них просто не хватит денег на оплату счетов. Причем многие начинают понимать, что эта и есть цена за политические амбиции их лидеров. Об этом говорят и сами еврочиновники. Депутат от Франции Манон Обри принесла с собой на заседание Европарламента счета за электричество, которые сейчас получают потребители в ее стране.
Манон Обри, депутат Европейского парламента от Франции:
Вот этот от Грегуара, у которого счет за газ вырос на 2 тысячи 300 евро всего за 6 месяцев. Еще жалоба от Брижит, которая задается вопросом, придется ли ей перестать есть или включать свет этой зимой. Это продукт экономической системы, недостатки которой вы теперь обязаны признать. Это модель рушащейся либеральной политики не способна разрешить кризисы, созданные вашей политикой. Я спрашиваю вас, мадам, сколько еще кризисов вам понадобится, чтобы вы усвоили уроки ваших ошибок?
Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:
Счета, которые вы показали нам, да, как говорят французы, они невыносимы. Но знаете что? Отправьте эти счета в Москву. Вот там их место, там их происхождение.
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