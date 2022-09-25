Реже мыться и меньше пользоваться электричеством. Вот какие советы дают еврочиновники местным жителям

Европейский союз переживает глубочайший социально-экономический и энергетический кризис за последние десятилетия. Кто виноват? И есть ли выход? Обсудим вместе с экспертами в программе «САСС уполномочен заявить». Темные улицы, холодные дома и полная неопределенность. Именно так можно описать отопительный сезон в Европе. Последние полгода в ЕС много говорили про энергетический кризис, однако еврочиновники постоянно уверяли, что катастрофы можно избежать.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

Для борьбы с этой угрозой мы приняли решение построить терминалы сжиженного природного газа. Мы расширили мощности из Нидерландов, Бельгии и Франции, потому что мы решили подготовиться к проблеме.

Но вот пришла осень, и все обещания оказались ложными. Борьба Шольца с кризисом была лишь мыльным пузырем, который лопнул, как только столкнулся с реальностью. На деле «подготовка к проблеме» выглядела так: власти Берлина решили отключить подсветку Бранденбургских ворот и других достопримечательностей, а также раньше выключать уличное освещение. Немецкое правительство придумало решение и для местных жителей. Секрет экономии прост: нужно реже мыться, меньше пользоваться газом и снизить температуру в домах. Можно догадаться, как на это отреагировали обычные немцы.

Даниэль Яндар, местный житель:

Это нехорошо, это ужасные новости для людей, которым нужно водить машину и которым нужно ездить на работу. Это плохие новости.

Похожая ситуация сложилась и во Франции. Местное правительство решило сэкономить за счет самой известной достопримечательности страны – Эйфелевой башни. Ее освещение начнут выключать почти на полтора часа раньше. Тускнеть будут и другие знаковые памятники столицы. А самих французов призвали готовиться к худшему. Зимой могут полностью отключить электричество.

Надеж Фигароль, местный житель:

Я беспокоюсь, потому что очень сильно завишу от электричества для отопления. А еще у меня есть родители с маленькой пенсией. Им нелегко, и поэтому у нас нет понимания, что будет дальше. Мы сомневаемся не только в предстоящей зиме, но и в последующих месяцах.

В Великобритании пошли еще дальше. Экономия по-английски, честно говоря, поражает воображение. В общественных зданиях, в частности в школах и детских садах будут снижать температуру. А чтобы дети не замерзли, им купят свитера. Но и это не все гениальные решения правительства. В план по экономии электроэнергии также входит отключение уличного освещения, подсветки зданий. Не обошлось и без рекомендаций для людей: мыться реже и меньше есть.

Гилври Лок, местный житель:

Я думаю, что нам придется серьезно подумать о том, что мы включаем. И это сложно. У моего мужа деменция, поэтому он включает весь свет. А когда наступит зима, я буду бегать по дому, снова все это выключая. Так что это будет сложное время для всех нас. Большинство жителей стран Евросоюза боятся, что у них просто не хватит денег на оплату счетов. Причем многие начинают понимать, что эта и есть цена за политические амбиции их лидеров. Об этом говорят и сами еврочиновники. Депутат от Франции Манон Обри принесла с собой на заседание Европарламента счета за электричество, которые сейчас получают потребители в ее стране.