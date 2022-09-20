Великий шёлковый путь воспринимается как вызов США. Говорим о конкуренции между Западом и Востоком
Надежда Сасс с новой программой «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события отразятся на жизни каждого и жизни страны. Политический Запад десятилетиями диктовал свои правила.
Что ему сможет противопоставить политический Восток? Главные события мировой политики.
Надежда Сасс, СТВ:
Многим известно, что проект «Один пояс, один путь» воспринимается крайне негативно на Западе. Видя в нем мощный инструмент усиления влияния Китая на всем евразийском пространстве, во многом именно реализация этого проекта подтолкнула Европейский союз занять более жесткую позицию по отношению к Пекину. Поговорим про конкуренцию между Западом и Востоком за влияние в Евразии. Мы видим, к примеру, – Беларусь получает крупные инвестиции из Китая, а Молдова – из Европейского союза. Кто имеет больше шансов на успех в этом состязании?
Юрий Шевцов, политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции:
Интересный вопрос. Проще всего ответить, что у Китая денег больше и, в отличие от Европейского союза, Китай не находится в состоянии внутреннего раскола. Но надо иметь в виду, что объем торговли между Китаем и ЕС огромен и самый крупный внешний партнер Китая – это даже не США, а Европейский союз. Поэтому отношения между ЕС и Китаем не сводятся к чистой конфронтации. Это часть сил внутри Европы настроена особо проамерикански и, соответственно, антикитайски. Поэтому я бы исходил из того, что и Китай, и Европа будут долгое время находить между собой общий язык по многим вопросам. Там не будет слишком жесткой конфронтации. Точно так же и у Беларуси в рамках их сложной системы отношений всегда будет своя ниша.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
По поводу Великого шелкового пути. Действительно, он воспринимается как вызов США. Во вторую очередь, это крупный инвестор, который, в том числе, «поглощает» европейские высокотехнологические проекты, компании, в том числе Geely. Geely – Volvo, это оттуда технологии пошли. В этом я не вижу ничего смертельного. Возьмем БАМ, она тоже строилась этапно, по времени. Если мы реализуем проект на евразийском пространстве – этот элемент, Китай – Великого шелкового пути и замкнем на жемчужину (Китайско-белорусский индустриальный парк), ничего страшного. Это, как «Северный поток», будет строиться этапно. Второе – по поводу сотрудничества. Одномоментно разорвать связи очень тяжело, особенно торговые связи, но надо понимать тренд. А тренд в том, что сегодня под давлением тех же США идет изоляция Китая, Российской Федерации по разным сегментам.
Читайте также:
Что такое политический Восток? Рассказал политолог Шевцов
«Приходит более сложная мировая конструкция». Как роль в этом играет ШОС?
Индия сближается со странами ШОС, но не отказывается от предложений Запада. Почему страна ведёт такую политику?