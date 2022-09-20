Великий шёлковый путь воспринимается как вызов США. Говорим о конкуренции между Западом и Востоком

Надежда Сасс с новой программой «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события отразятся на жизни каждого и жизни страны. Политический Запад десятилетиями диктовал свои правила. Что ему сможет противопоставить политический Восток? Главные события мировой политики.

Надежда Сасс, СТВ:

Многим известно, что проект «Один пояс, один путь» воспринимается крайне негативно на Западе. Видя в нем мощный инструмент усиления влияния Китая на всем евразийском пространстве, во многом именно реализация этого проекта подтолкнула Европейский союз занять более жесткую позицию по отношению к Пекину. Поговорим про конкуренцию между Западом и Востоком за влияние в Евразии. Мы видим, к примеру, – Беларусь получает крупные инвестиции из Китая, а Молдова – из Европейского союза. Кто имеет больше шансов на успех в этом состязании?

Юрий Шевцов, политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции:

Интересный вопрос. Проще всего ответить, что у Китая денег больше и, в отличие от Европейского союза, Китай не находится в состоянии внутреннего раскола. Но надо иметь в виду, что объем торговли между Китаем и ЕС огромен и самый крупный внешний партнер Китая – это даже не США, а Европейский союз. Поэтому отношения между ЕС и Китаем не сводятся к чистой конфронтации. Это часть сил внутри Европы настроена особо проамерикански и, соответственно, антикитайски. Поэтому я бы исходил из того, что и Китай, и Европа будут долгое время находить между собой общий язык по многим вопросам. Там не будет слишком жесткой конфронтации. Точно так же и у Беларуси в рамках их сложной системы отношений всегда будет своя ниша.