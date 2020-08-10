Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • В мире
  • Реджеп Эрдоган выразил уверенность, что отношения и сотрудничество между Беларусью и Турцией продолжат развиваться во всех сферах

Реджеп Эрдоган выразил уверенность, что отношения и сотрудничество между Беларусью и Турцией продолжат развиваться во всех сферах

10 августа 2020 18:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На адрес белорусского лидера поступило поздравление от президента Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реджеп Эрдоган отметил значительную поддержку дружественного белорусского народа, которую получил Александр Лукашенко по результатам выборов, и выразил уверенность в том, что отношения между странами и наше близкое сотрудничество продолжат развиваться во всех сферах.

Читайте также:

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

«Мира, стабильности, взаимопонимания и процветания». Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента Беларуси

Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

# Выборы в Беларуси # Реджеп Эрдоган # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах
10 августа 2020 13:39

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

«Результаты голосования ещё раз продемонстрировали огромное доверие белорусского народа к вам». Президент Узбекистана поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах
10 августа 2020 13:36

«Результаты голосования ещё раз продемонстрировали огромное доверие белорусского народа к вам». Президент Узбекистана поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

С победой на выборах Александра Лукашенко поздравил Ильхам Алиев
10 августа 2020 13:33

С победой на выборах Александра Лукашенко поздравил Ильхам Алиев