Реджеп Эрдоган выразил уверенность, что отношения и сотрудничество между Беларусью и Турцией продолжат развиваться во всех сферах

Новости Беларуси. На адрес белорусского лидера поступило поздравление от президента Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реджеп Эрдоган отметил значительную поддержку дружественного белорусского народа, которую получил Александр Лукашенко по результатам выборов, и выразил уверенность в том, что отношения между странами и наше близкое сотрудничество продолжат развиваться во всех сферах.

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