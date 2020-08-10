«Мира, стабильности, взаимопонимания и процветания». Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента Беларуси

Новости Беларуси. Поздравление с переизбранием на пост Президента Беларуси Александру Лукашенко направил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке Вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси.

Президент Казахстана пожелал Александру Лукашенко полной реализации всех намеченных планов на посту главы государства, а белорусскому народу – мира, стабильности, взаимопонимания и процветания.