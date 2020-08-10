Прямой эфир

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

10 августа 2020 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Предварительные результаты голосования 10 августа озвучила председатель Центризбиркома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пяти кандидатов преимущественное большинство у действующего главы государства. Александр Лукашенко набрал более 80 % голосов избирателей. В его адрес сегодня поступают многочисленные поздравления от зарубежных лидеров в связи с переизбранием на высший государственный пост в Беларуси.

Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

Теплая беседа по телефону сегодня состоялась между Александром Лукашенко и Эмомали Рахмоном. Как отметил таджикский лидер, с самого утра он сам принимает многочисленные поздравления с победой его белорусского друга на президентских выборах. Ну, а Беларусь и ее Президента от всей души поздравляет таджикский народ. Коснулись в разговоре президенты и темы развития двусторонних отношений, отметив насыщенное сотрудничество между Минском и Душанбе, открытый и доверительный характер взаимодействия по всем возможным направлениям.

# Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко # Эмомали Рахмон

Другие новости рубрики

Все новости
«Результаты голосования ещё раз продемонстрировали огромное доверие белорусского народа к вам». Президент Узбекистана поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах
10 августа 2020 13:36

«Результаты голосования ещё раз продемонстрировали огромное доверие белорусского народа к вам». Президент Узбекистана поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

С победой на выборах Александра Лукашенко поздравил Ильхам Алиев
10 августа 2020 13:33

С победой на выборах Александра Лукашенко поздравил Ильхам Алиев

«Мира, стабильности, взаимопонимания и процветания». Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента Беларуси
10 августа 2020 11:33

«Мира, стабильности, взаимопонимания и процветания». Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента Беларуси