С победой на выборах Александра Лукашенко поздравил Ильхам Алиев

Новости Беларуси. Предварительные результаты голосования 10 августа озвучила председатель Центризбиркома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пяти кандидатов преимущественное большинство у действующего главы государства. Александр Лукашенко набрал более 80 % голосов избирателей. В его адрес сегодня поступают многочисленные поздравления от зарубежных лидеров в связи с переизбранием на высший государственный пост в Беларуси.

С победой на выборах Александра Лукашенко поздравил Владимир Путин

По телефону Александра Лукашенко поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он высказал наилучшие пожелания в связи с убедительной победой Александра Лукашенко на президентских выборах. Подчеркнул, что в Азербайджане особенно ценят дружественные отношения с руководством братской Беларуси. Президенты выразили уверенность, что взаимоотношения и впредь будут успешно развиваться в политической, экономической, культурной и других сферах.