Прямой эфир

С победой на выборах Александра Лукашенко поздравил Ильхам Алиев

10 августа 2020 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Предварительные результаты голосования 10 августа озвучила председатель Центризбиркома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пяти кандидатов преимущественное большинство у действующего главы государства. Александр Лукашенко набрал более 80 % голосов избирателей. В его адрес сегодня поступают многочисленные поздравления от зарубежных лидеров в связи с переизбранием на высший государственный пост в Беларуси.

С победой на выборах Александра Лукашенко поздравил Владимир Путин

По телефону Александра Лукашенко поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он высказал наилучшие пожелания в связи с убедительной победой Александра Лукашенко на президентских выборах. Подчеркнул, что в Азербайджане особенно ценят дружественные отношения с руководством братской Беларуси. Президенты выразили уверенность, что взаимоотношения и впредь будут успешно развиваться в политической, экономической, культурной и других сферах.

# Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев

Другие новости рубрики

Все новости
«Мира, стабильности, взаимопонимания и процветания». Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента Беларуси
10 августа 2020 11:33

«Мира, стабильности, взаимопонимания и процветания». Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента Беларуси

С победой на выборах Александра Лукашенко поздравил Владимир Путин
10 августа 2020 10:13

С победой на выборах Александра Лукашенко поздравил Владимир Путин

На греческий остров Эвбея обрушились ливни. Среди погибших – восьмимесячный младенец
10 августа 2020 09:36

На греческий остров Эвбея обрушились ливни. Среди погибших – восьмимесячный младенец