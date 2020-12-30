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Распространение британского штамма коронавируса: новые случаи зафиксировали в ОАЭ, Чили, США и на Тайване

30 декабря 2020 20:10
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Новости мира. Число зараженных коронавирусом в мире превысило 82 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тройка антилидеров остается прежней – США, Индия и Бразилия.

В Германии число летальных случаев от COVID-19 за сутки впервые превысило тысячу. В Чехии очередной антирекорд по количеству заболевших.

Распространение британского штамма коронавируса: новые случаи зафиксировали в ОАЭ, Чили, США и на Тайване-1

В рамках борьбы с пандемией страны вводят строгие меры. Так, жители Латвии проведут новогоднюю ночь в полной изоляции. С 22:00 до 05:00 часов граждане не смогут выйти из дома. Ограничения будут действовать до 4 января, а также 8 и 9 числа.

Распространение британского штамма коронавируса: новые случаи зафиксировали в ОАЭ, Чили, США и на Тайване-4

Сложная эпидобстановка сохраняется в Великобритании. Рост заболеваемости в стране связан с распространением нового штамма COVID-19.

Британский вирус-мутант довольно быстро расширяет свою географию. Первые случаи заражения зафиксированы в Объединенных Арабских Эмиратах, Чили, США и на Тайване.

Распространение британского штамма коронавируса: новые случаи зафиксировали в ОАЭ, Чили, США и на Тайване-7

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# Коронавирус # Фотофакт

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