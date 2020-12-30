Распространение британского штамма коронавируса: новые случаи зафиксировали в ОАЭ, Чили, США и на Тайване

Новости мира. Число зараженных коронавирусом в мире превысило 82 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тройка антилидеров остается прежней – США, Индия и Бразилия.
В Германии число летальных случаев от COVID-19 за сутки впервые превысило тысячу. В Чехии очередной антирекорд по количеству заболевших.
В рамках борьбы с пандемией страны вводят строгие меры. Так, жители Латвии проведут новогоднюю ночь в полной изоляции. С 22:00 до 05:00 часов граждане не смогут выйти из дома. Ограничения будут действовать до 4 января, а также 8 и 9 числа.
Сложная эпидобстановка сохраняется в Великобритании. Рост заболеваемости в стране связан с распространением нового штамма COVID-19.
Британский вирус-мутант довольно быстро расширяет свою географию. Первые случаи заражения зафиксированы в Объединенных Арабских Эмиратах, Чили, США и на Тайване.