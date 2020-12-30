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Евросоюз подписал сделку по Brexit

30 декабря 2020 13:39
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Новости Великобритании. Сотрудничеству быть: Евросоюз подписал сделку по Brexit. Это произошло буквально за день до окончания переходного периода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз подписал сделку по Brexit-1

От имени ЕС соглашение утвердили главы Еврокомиссии и Евросовета. В ближайшее время подписать документ должен премьер-министр Борис Джонсон. Сторонам удалось договориться лишь в конце минувшей недели, спустя месяцы сложных переговоров. Если бы Brexit завершится без сделки, страны столкнулись бы с экономическим хаосом.

Евросоюз подписал сделку по Brexit-4

Соглашение вступит в силу 1 января на временных основаниях. Финальная ратификация документа намечена на весну 2021 года.

# Международная политика # Борис Джонсон # Фотофакт

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