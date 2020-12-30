Новости Великобритании. Сотрудничеству быть: Евросоюз подписал сделку по Brexit. Это произошло буквально за день до окончания переходного периода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От имени ЕС соглашение утвердили главы Еврокомиссии и Евросовета. В ближайшее время подписать документ должен премьер-министр Борис Джонсон. Сторонам удалось договориться лишь в конце минувшей недели, спустя месяцы сложных переговоров. Если бы Brexit завершится без сделки, страны столкнулись бы с экономическим хаосом.