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Больницы Германии столкнулись с серьёзными трудностями из-за нехватки финансирования

29 декабря 2020 13:25
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Новости Германии. Больницы Германии столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. Причина – колоссальная нагрузка на фоне пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за большого числа зараженных медицинские учреждения страны работают практически на износ.

Уже в Японии, Финляндии и Нидерландах. В разных странах мира выявляют новый штамм коронавируса

Больницы Германии столкнулись с серьёзными трудностями из-за нехватки финансирования-1

Председатель Немецкого больничного общества назвал ситуацию драматической, добавив, что уже в первом квартале 2021 года клиники не смогут в полном объеме выплачивать зарплату сотрудникам, если государство не окажет им дополнительную поддержку.

Завершить 2020-й с убытками прогнозируют две трети всех больниц страны.

Больницы Германии столкнулись с серьёзными трудностями из-за нехватки финансирования-4

По последним данным, с начала пандемии COVID-19 заразились более 1,6 миллиона жителей Германии. Почти у 13 тысяч вирус подтвержден лишь за минувшие сутки.

# Коронавирус # Геральд Гас # Фотофакт

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