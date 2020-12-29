Больницы Германии столкнулись с серьёзными трудностями из-за нехватки финансирования

Новости Германии. Больницы Германии столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. Причина – колоссальная нагрузка на фоне пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за большого числа зараженных медицинские учреждения страны работают практически на износ. Уже в Японии, Финляндии и Нидерландах. В разных странах мира выявляют новый штамм коронавируса

Председатель Немецкого больничного общества назвал ситуацию драматической, добавив, что уже в первом квартале 2021 года клиники не смогут в полном объеме выплачивать зарплату сотрудникам, если государство не окажет им дополнительную поддержку. Завершить 2020-й с убытками прогнозируют две трети всех больниц страны.