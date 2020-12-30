Аэропорт Йемена подвергся миномётному обстрелу, погибли более 25 человек

Новости Йемена. В международном аэропорту Адена прогремело несколько мощных взрывов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате атаки погибли более 25 человек, еще десятки получили ранения. ЧП произошло в момент прилета членов правительства страны из Саудовской Аравии. Министры не пострадали и сейчас находятся в безопасности.