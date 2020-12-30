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Аэропорт Йемена подвергся миномётному обстрелу, погибли более 25 человек

30 декабря 2020 16:38
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Новости Йемена. В международном аэропорту Адена прогремело несколько мощных взрывов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аэропорт Йемена подвергся миномётному обстрелу, погибли более 25 человек-1

В результате атаки погибли более 25 человек, еще десятки получили ранения. ЧП произошло в момент прилета членов правительства страны из Саудовской Аравии. Министры не пострадали и сейчас находятся в безопасности.

Аэропорт Йемена подвергся миномётному обстрелу, погибли более 25 человек-4

По предварительной информации, два минометных снаряда упали в зал прилета воздушной гавани, еще один на взлетно-посадочную полосу. Район ЧП оцеплен. На месте работают экстренные службы.

# Взрыв # Фотофакт

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