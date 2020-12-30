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Из-за коронавируса жители Латвии отпразднуют Новый год в полной изоляции

30 декабря 2020 09:32
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Жители Латвии проведут новогоднюю ночь в полной изоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне распространения COVID-19 правительство страны вводит комендантский час. С 10 вечера до 5 утра граждане не смогут выйти из дома. Строгие ограничения будут действовать до 4 января, а также 8-го и 9-го числа.

Из-за коронавируса жители Латвии отпразднуют Новый год в полной изоляции-1

Заболеваемость COVID-19 в Латвии не снижается уже несколько недель, в связи с чем власти намерены снова продлить режим чрезвычайного положения.

Сложная эпидобстановка сохраняется в Великобритании, где несколько дней подряд фиксируют рекордные показатели зараженных за сутки. Рост заболеваемости связан с распространением нового штамма COVID-19.

Из-за коронавируса жители Латвии отпразднуют Новый год в полной изоляции-4

Британский вирус-мутант довольно быстро расширяет свою географию. Случаи заражения зафиксированы в Объединенных Арабских Эмиратах и Чили. Добрался новый штамм и до США. Его выявили у молодого мужчины, который в последнее время не был за границей.

# Коронавирус # Фотофакт

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