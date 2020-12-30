Из-за коронавируса жители Латвии отпразднуют Новый год в полной изоляции

Жители Латвии проведут новогоднюю ночь в полной изоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне распространения COVID-19 правительство страны вводит комендантский час. С 10 вечера до 5 утра граждане не смогут выйти из дома. Строгие ограничения будут действовать до 4 января, а также 8-го и 9-го числа.

Заболеваемость COVID-19 в Латвии не снижается уже несколько недель, в связи с чем власти намерены снова продлить режим чрезвычайного положения.

Сложная эпидобстановка сохраняется в Великобритании, где несколько дней подряд фиксируют рекордные показатели зараженных за сутки. Рост заболеваемости связан с распространением нового штамма COVID-19.