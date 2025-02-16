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Путин видел реакцию Зеленского на его выступление в Париже – Песков

16 февраля 2025 13:31
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Президент РФ Владимир Путин знает про реакцию Владимира Зеленского в ходе его выступления на саммите «нормандской четверки» в столице Франции. Про это сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Путин видел реакцию Зеленского на его выступление в Париже – Песков-1

Фото: Pinterest

Так дипломат ответил на вопрос журналиста о том, посмотрел ли Путин видео с общей пресс-конференции во Франции, где Зеленский ухмылялся и кривлялся, когда Путин говорил про необходимость выполнения минских соглашений.

«Кадры видел, да», – отметил Песков, сделав акцент на манере поведения украинского лидера во время переговоров. «Зеленский и там так же себя вел – скажем так, не совсем серьезно в каких-то вопросах», – пояснил он.

# Международная политика # Владимир Путин # Владимир Зеленский # Дмитрий Песков

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