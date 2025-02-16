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Песков: Киев превратился в слугу Вашингтона

16 февраля 2025 11:56
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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия всегда старалась выстраивать с Украиной равноправное сотрудничество, в то время как отношения США и Киева – хозяин и слуга. Об этом пишет ТАСС.

Песков: Киев превратился в слугу Вашингтона-1

Фото: Pinterest

Для примера Песков привел Харьковские соглашения 2010 года. На тот момент рассматривался вопрос о пребывании Черноморского флота России в Севастополе до 2042 года. Тогда, как он отметил, диалог отличался равенством, переговоры вели два «соседних братских, союзнических государствах». Теперь же между Вашингтоном и Киевом речь идет о взаимодействии «хозяин – слуга».

«Причем даже не вассал, это именно слуга», – подчеркнул дипломат.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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