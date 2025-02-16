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Макрон созывает лидеров стран ЕС на экстренный саммит в Париже из-за США

16 февраля 2025 11:17
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Президент Франции Эмманюэль Макрон экстренно пригласил лидеров ЕС в Париж, пишет ТАСС.

Макрон созывает лидеров стран ЕС на экстренный саммит в Париже из-за США-1

Фото: Pinterest

Об этом стало известно в ходе выступления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности. Страны ЕС обязаны ответить на тактику президента США Дональда Трампа по Украине, считает дипломат.

Сикорский также написал о предстоящей встрече на своей странице соцсети X, однако позже запись была удалена.

# Международная политика # Эмманюэль Макрон # Радослав Сикорский

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