Макрон созывает лидеров стран ЕС на экстренный саммит в Париже из-за США

Об этом стало известно в ходе выступления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности. Страны ЕС обязаны ответить на тактику президента США Дональда Трампа по Украине, считает дипломат.

Сикорский также написал о предстоящей встрече на своей странице соцсети X, однако позже запись была удалена.