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Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку в Сочи 4 сентября

01 сентября 2023 11:00
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Президенты Турции и России проведут переговоры в Сочи уже в этот понедельник, 4 сентября. Эту информацию сегодня озвучил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. 

По словам официального представителя Кремля, переговоры между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом запланированы на середину дня. СМИ сообщают, что помимо прочих вопросов лидеры государств особое внимание уделят зерновой сделке. В преддверии переговоров на высшем уровне двустороннюю встречу провели руководители российского и турецкого Министерств иностранных дел. Лавров и Фидан проработали вопросы, которые будут на повестке у президентов, другие детали не сообщаются. 

В предыдущий раз Путин и Эрдоган встречались в октябре прошлого года в Астане. 

# Международная политика # Владимир Путин # Реджеп Тайип Эрдоган # Дмитрий Песков

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