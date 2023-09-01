Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку в Сочи 4 сентября

Президенты Турции и России проведут переговоры в Сочи уже в этот понедельник, 4 сентября. Эту информацию сегодня озвучил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, переговоры между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом запланированы на середину дня. СМИ сообщают, что помимо прочих вопросов лидеры государств особое внимание уделят зерновой сделке. В преддверии переговоров на высшем уровне двустороннюю встречу провели руководители российского и турецкого Министерств иностранных дел. Лавров и Фидан проработали вопросы, которые будут на повестке у президентов, другие детали не сообщаются.

В предыдущий раз Путин и Эрдоган встречались в октябре прошлого года в Астане.