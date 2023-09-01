Польских военных, размещённых у границ Беларуси, оснастили истребителями F-16 и танками Leopard

Польша продолжает демонстративно бряцать оружием у границ Беларуси. Как стало известно, созданную в середине августа оперативную группу, которая размещена в непосредственной близости от рубежей нашей страны, оснастили боевыми вертолетами, истребителями F-16 и немецкими танками Leopard, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявили в командовании группировкой. Точное количество техники и вооружения не сообщается. Известно, что в составе – военнослужащие ВВС, сухопутных войск, подразделения обеспечения и безопасности. Наращивание военного присутствия Варшава объясняет абсурдными формулировками, из раза в раз обвиняя Беларусь в агрессивных намерениях. При этом очевидно, что задачи, которые поставлены перед группой войск, говорят об обратном.

Это разведка, наблюдение, контакты с местным населением, от которого можно получить много информации. Кроме того, как заявили в командовании, солдаты проводят постоянные тренировки по различным направлениям, в том числе по тем, которые могут быть выбраны для военной операции. О том, как это сочетается с заявлениями Варшавы о чисто оборонительной стратегии в отношении Минска, в польском военном ведомстве по понятным причинам умолчали.