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В Китае из-за угрозы мощного тайфуна эвакуировали как минимум 100 тысяч человек

01 сентября 2023 10:56
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Новости Китая. Как минимум 100 тысяч человек эвакуированы в южно-китайской провинции Гуандун из-за приближения мощного тайфуна «Саола», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае из-за угрозы мощного тайфуна эвакуировали как минимум 100 тысяч человек-1

Ожидается, что стихия обрушится на регион уже через несколько часов. По прогнозам синоптиков, тайфун принесет с собой ливни и ураганный ветер. Не исключается вероятность наводнений. В городе Шэньчжэнь приостанавливают работу офисов, закрывают магазины. Еще накануне были отменены занятия в школах. В регионе введен высший уровень опасности.

# Природные катаклизмы # Новости Китая # Фотофакт

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