В Китае из-за угрозы мощного тайфуна эвакуировали как минимум 100 тысяч человек

Новости Китая. Как минимум 100 тысяч человек эвакуированы в южно-китайской провинции Гуандун из-за приближения мощного тайфуна «Саола», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что стихия обрушится на регион уже через несколько часов. По прогнозам синоптиков, тайфун принесет с собой ливни и ураганный ветер. Не исключается вероятность наводнений. В городе Шэньчжэнь приостанавливают работу офисов, закрывают магазины. Еще накануне были отменены занятия в школах. В регионе введен высший уровень опасности.