Правящая партия Грузии объявила о начале процедуры импичмента президенту страны

Причиной столь радикальных мер стало посещение главой государства европейских стран, вопреки запрету правительства. Ранее кабмин отказал ей в визите в Украину и еще в девять государств, в том числе ФРГ, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию и другие. Тем не менее накануне президент Грузии начала свой визит в Германию, а сегодня должна встретиться с руководством Евросоюза. Тем самым она грубо нарушила Конституцию, на что, по мнению правящей партии, правительство вынуждено отреагировать.