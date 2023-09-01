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Правящая партия Грузии объявила о начале процедуры импичмента президенту страны

01 сентября 2023 10:53
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Новости Грузии. Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» объявила о начале процедуры импичмента президенту Саломе Зурабишвили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правящая партия Грузии объявила о начале процедуры импичмента президенту страны-1

Причиной столь радикальных мер стало посещение главой государства европейских стран, вопреки запрету правительства. Ранее кабмин отказал ей в визите в Украину и еще в девять государств, в том числе ФРГ, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию и другие. Тем не менее накануне президент Грузии начала свой визит в Германию, а сегодня должна встретиться с руководством Евросоюза. Тем самым она грубо нарушила Конституцию, на что, по мнению правящей партии, правительство вынуждено отреагировать.

# Международная политика # Саломе Зурабишвили # Новости Грузии # Фотофакт

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