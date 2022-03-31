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Путин: «Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублёвые счета в российских банках»

31 марта 2022 18:37
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С 1 апреля расчет за российский газ с 48 недружественными странами будет производиться только в рублях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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Путин: «Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублёвые счета в российских банках»-1

Владимир Путин, президент России:
Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года. Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей со всеми вытекающими последствиями. Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены.

Путин: «Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублёвые счета в российских банках»-4

Из заявлений французского Минфина следует, что платить за газ в российской валюте уже отказались в Париже и Берлине. Тем временем в Европе после сегодняшнего указа Владимира Путина цены на газ подскочили почти до 1 450 долларов.

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# Экономика # Владимир Путин # Фотофакт

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