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Инфляция в Италии достигла исторического максимума за последние 30 лет

31 марта 2022 12:45
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Новости Италии. В Италии инфляция достигла исторического максимума за последние 30 лет. Теперь это почти 7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция в Италии достигла исторического максимума за последние 30 лет-1

Такие данные опубликовал Национальный институт статистики. По мнению экспертов, в большей степени все это связано с ростом цен на энергоносители. Также подорожали и продукты питания. Это связано как с высокими ценами на газ и бензин, так и с подорожанием продовольственного сырья из-за ситуации в Украине.

# Экономический кризис # Фотофакт

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