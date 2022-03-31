Инфляция в Италии достигла исторического максимума за последние 30 лет

Новости Италии. В Италии инфляция достигла исторического максимума за последние 30 лет. Теперь это почти 7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие данные опубликовал Национальный институт статистики. По мнению экспертов, в большей степени все это связано с ростом цен на энергоносители. Также подорожали и продукты питания. Это связано как с высокими ценами на газ и бензин, так и с подорожанием продовольственного сырья из-за ситуации в Украине.