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Европа обсуждает введение эмбарго на поставки газа из России

30 марта 2022 19:28
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Новости Германии. В Европе на фоне специальной военной операции в Украине обсуждают введение эмбарго на поставки энергоресурсов из России. Немецкие профсоюзы уже предупредили о негативных последствиях такого решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Европа обсуждает введение эмбарго на поставки газа из России-1

По словам одного из руководителей Ассоциации немецких профсоюзов, введение эмбарго приведет к серьезным экономическим и социальным последствиям не только в Германии, но и за ее пределами. Так как большая часть промышленности, особенно химическая и пищевая, зависит именно от газа. И по итогу закономерным результатом будет безработица.  

Европа обсуждает введение эмбарго на поставки газа из России-4

Из-за угрозы прекращения поставок газа из России правительство Германии ввело режим предупреждения чрезвычайной ситуации. Теперь специальная группа в профильном министерстве должна каждый день следить за обстановкой на рынке и консультироваться с поставщиками энергоносителей.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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