Европа обсуждает введение эмбарго на поставки газа из России

Новости Германии. В Европе на фоне специальной военной операции в Украине обсуждают введение эмбарго на поставки энергоресурсов из России. Немецкие профсоюзы уже предупредили о негативных последствиях такого решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам одного из руководителей Ассоциации немецких профсоюзов, введение эмбарго приведет к серьезным экономическим и социальным последствиям не только в Германии, но и за ее пределами. Так как большая часть промышленности, особенно химическая и пищевая, зависит именно от газа. И по итогу закономерным результатом будет безработица.