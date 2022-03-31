Катастрофические цены на помидоры, а туалетная бумага исчезла вовсе. Как ощущаются антироссийские санкции в Европе?

13 миллионов человек – таким может быть число голодающих в мире, по оценкам ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем грозит продовольственная катастрофа не только заведомо бедным странам, но и европейским.

На себе последствия антироссийских санкций уже ощутили жители Германии: катастрофически дорогие помидоры, манная крупа – редкость на полках в магазинах, а туалетная бумага исчезла вовсе – такими отзывами люди поделились с немецким таблоидом Bild. Латвийская ЖД готовится к сокращениям. Из-за санкций против России и Беларуси упали объемы грузоперевозок. Подробнее.

Не в силах заполнить супермаркеты и власти Бельгии. Для выхода из кризисной ситуации в стране даже создали целевую агропродовольственную группу. Ее сотрудники будут контролировать заполняемость магазинов товарами. Инфляция в Италии достигла исторического максимума за последние 30 лет. Читать здесь.