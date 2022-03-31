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Катастрофические цены на помидоры, а туалетная бумага исчезла вовсе. Как ощущаются антироссийские санкции в Европе?

31 марта 2022 18:40
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13 миллионов человек – таким может быть число голодающих в мире, по оценкам ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем грозит продовольственная катастрофа не только заведомо бедным странам, но и европейским.

Катастрофические цены на помидоры, а туалетная бумага исчезла вовсе. Как ощущаются антироссийские санкции в Европе?-1

На себе последствия антироссийских санкций уже ощутили жители Германии: катастрофически дорогие помидоры, манная крупа – редкость на полках в магазинах, а туалетная бумага исчезла вовсе – такими отзывами люди поделились с немецким таблоидом Bild.

Латвийская ЖД готовится к сокращениям. Из-за санкций против России и Беларуси упали объемы грузоперевозок. Подробнее.

Катастрофические цены на помидоры, а туалетная бумага исчезла вовсе. Как ощущаются антироссийские санкции в Европе?-4

Не в силах заполнить супермаркеты и власти Бельгии. Для выхода из кризисной ситуации в стране даже создали целевую агропродовольственную группу. Ее сотрудники будут контролировать заполняемость магазинов товарами.

Инфляция в Италии достигла исторического максимума за последние 30 лет. Читать здесь

Катастрофические цены на помидоры, а туалетная бумага исчезла вовсе. Как ощущаются антироссийские санкции в Европе?-7

Не стал показательным мировой опыт и для Франции. Там продолжат санкционное давление на Россию. Об этом завил глава французского МИД.

# Экономический кризис # Жан-Ив Ле Дриан # Фотофакт

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