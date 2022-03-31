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Латвийская ЖД готовится к сокращениям. Из-за санкций против России и Беларуси упали объёмы грузоперевозок

31 марта 2022 12:55
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Новости Латвии. Латвийская железная дорога готовится сократить 600 сотрудников. Это следствие падения объемов грузоперевозок в результате санкций в отношении Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийская ЖД готовится к сокращениям. Из-за санкций против России и Беларуси упали объёмы грузоперевозок-1

Как заявил министр сообщения Латвии, ведется работа по привлечению грузов из Казахстана, Узбекистана и Китая. Однако это никак не восстановит нагрузку на железную дорогу страны. Теперь ее ждет два сценария развития, но аналитики склонны к пессимистическому. Сокращение работников будет самой первой мерой.

# Экономический кризис # Фотофакт

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