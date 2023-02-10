Пустовой про Запад: в их понимании демократия – это ошейник, чтобы держать на цепи весь мир

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим недавнее совещание Александра Лукашенко, польское закрытие границ от Беларуси и лицемерность европейской демократии. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Что такое демократия? Демократия – это инструмент влияния коллективным Западом на весь оставшийся мир. Демократия в их понимании – это ошейник.

Григорий Азаренок, СТВ:

У вас это должно быть ругательным словом.

Евгений Пустовой:

Да, можно спорить, полемизировать. В их понимании демократия – это ошейник, чтобы держать на цепи весь оставшийся мир (кроме англосаксонского). Второе. Рыночная экономика – это только возможность сделать так, чтобы мы были рабами, чтобы мы работали на них. Только для этого все эти законы придуманы. Все это случилось давно, особенно усилилось это после того, как были напечатаны бумажки, которые признали главной валютой мира.