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Просто так к этим малышам не попасть. Четверо амурских тигрят стали главными героями зоопарка в Китае

02 мая 2022 09:33
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Новости Китая. Первый месяц жизни для четверых амурских тигрят, рожденных в Юньнаньском зоопарке на юго-западе Китая, закончился настоящим праздником и знакомством с любопытной публикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Просто так к этим малышам не попасть. Четверо амурских тигрят стали главными героями зоопарка в Китае-1

Проведя 30 дней под пристальным вниманием зоотехников и ветеринаров, они сделали несмелые шаги в новую жизнь. Три девочки и мальчик родились 29 марта.

Просто так к этим малышам не попасть. Четверо амурских тигрят стали главными героями зоопарка в Китае-4

Для того чтобы попасть на встречу с ними, необходимо было продезинфицировать руки и надеть защитные костюмы, чтобы обезопасить малышей от вирусной инфекции.

Просто так к этим малышам не попасть. Четверо амурских тигрят стали главными героями зоопарка в Китае-7

Они и сегодня главные герои в зоопарке. В Китае продолжают праздновать День труда. Торжества там растянутся по 4 мая.

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# Зоопарк # Фотофакт

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