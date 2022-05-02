Просто так к этим малышам не попасть. Четверо амурских тигрят стали главными героями зоопарка в Китае

Новости Китая. Первый месяц жизни для четверых амурских тигрят, рожденных в Юньнаньском зоопарке на юго-западе Китая, закончился настоящим праздником и знакомством с любопытной публикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проведя 30 дней под пристальным вниманием зоотехников и ветеринаров, они сделали несмелые шаги в новую жизнь. Три девочки и мальчик родились 29 марта.