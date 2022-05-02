Просто так к этим малышам не попасть. Четверо амурских тигрят стали главными героями зоопарка в Китае

Новости Китая. Первый месяц жизни для четверых амурских тигрят, рожденных в Юньнаньском зоопарке на юго-западе Китая, закончился настоящим праздником и знакомством с любопытной публикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Первый месяц жизни для четверых амурских тигрят, рожденных в Юньнаньском зоопарке на юго-западе Китая, закончился настоящим праздником и знакомством с любопытной публикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проведя 30 дней под пристальным вниманием зоотехников и ветеринаров, они сделали несмелые шаги в новую жизнь. Три девочки и мальчик родились 29 марта.
Для того чтобы попасть на встречу с ними, необходимо было продезинфицировать руки и надеть защитные костюмы, чтобы обезопасить малышей от вирусной инфекции.
Они и сегодня главные герои в зоопарке. В Китае продолжают праздновать День труда. Торжества там растянутся по 4 мая.
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