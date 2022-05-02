В Турции полиция жёстко разогнала пермомайские протесты

Новости Турции. В Турции День труда отметили многочисленными акциями протеста против экономических трудностей, вызванных стремительно растущей инфляцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Стамбуле колонны демонстрантов, направляющихся в центр города, встретили кордоны полицейских. Они довольно жестко разогнали митингующих. Все попытки прорваться или вступить в столкновения с правоохранителями были мгновенно пресечены.
При этом власти Стамбула были абсолютно не против первомайских шествий, но в специально отведенном для этого районе мегаполиса. А всякого рода собрания в других местах были признаны несанкционированными и незаконными.
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