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В Турции полиция жёстко разогнала пермомайские протесты

02 мая 2022 09:25
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Новости Турции. В Турции День труда отметили многочисленными акциями протеста против экономических трудностей, вызванных стремительно растущей инфляцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стамбуле колонны демонстрантов, направляющихся в центр города, встретили кордоны полицейских. Они довольно жестко разогнали митингующих. Все попытки прорваться или вступить в столкновения с правоохранителями были мгновенно пресечены.

В Турции полиция жёстко разогнала пермомайские протесты-1

При этом власти Стамбула были абсолютно не против первомайских шествий, но в специально отведенном для этого районе мегаполиса. А всякого рода собрания в других местах были признаны несанкционированными и незаконными.

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# Акции протеста # Фотофакт

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