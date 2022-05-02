В Турции полиция жёстко разогнала пермомайские протесты

Новости Турции. В Турции День труда отметили многочисленными акциями протеста против экономических трудностей, вызванных стремительно растущей инфляцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стамбуле колонны демонстрантов, направляющихся в центр города, встретили кордоны полицейских. Они довольно жестко разогнали митингующих. Все попытки прорваться или вступить в столкновения с правоохранителями были мгновенно пресечены.