Лемур Шерри сразу полюбила белорусскую картошку. Какие новые обитатели появились в Гродненском зоопарке?

Новости Беларуси. В Гродненский зоопарк приехали новоселы. Это полярная сова, кошачий лемур, полосатый мангуст и ошейниковые пекари. Они приехали из Калужской области России и из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все животные обживаются на новом месте. Годовалая лемур Шерри даже успела подружиться с местными сородичами, а еще с первого дня полюбила есть бананы и, как ни странно, белорусскую картошку.

Пекари сначала побаивалась сотрудников, но те нашли подход к животным – угостили яблоками.

Самка мангуста пока еще проходит карантин, к ней для скорейшей адаптации подселили друга, ведь животные стайные.

А белоснежная полярная сова уже во всей красе позирует перед посетителями. На невесту имеет виды местный пернатый холостяк.

Алена Каминская, методист Гродненского зоопарка:

Животные были приобретены с целью образования пар или, так как животные любят жить большим прайдом, чтобы им было не скучно. На этом работа не заканчивается. Мы стараемся круглый год обновлять нашу коллекцию. На данный момент у нас около 300 видов всех обитателей.

Начался в зоопарке и традиционный весенний беби-бум. Старт ему дала малышка-лама, которую назвали Галочка.