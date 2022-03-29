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Лемур Шерри сразу полюбила белорусскую картошку. Какие новые обитатели появились в Гродненском зоопарке?

29 марта 2022 07:11
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Новости Беларуси. В Гродненский зоопарк приехали новоселы. Это полярная сова, кошачий лемур, полосатый мангуст и ошейниковые пекари. Они приехали из Калужской области России и из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лемур Шерри сразу полюбила белорусскую картошку. Какие новые обитатели появились в Гродненском зоопарке?-1

Все животные обживаются на новом месте. Годовалая лемур Шерри даже успела подружиться с местными сородичами, а еще с первого дня полюбила есть бананы и, как ни странно, белорусскую картошку.

Лемур Шерри сразу полюбила белорусскую картошку. Какие новые обитатели появились в Гродненском зоопарке?-4

Пекари сначала побаивалась сотрудников, но те нашли подход к животным – угостили яблоками.

Лемур Шерри сразу полюбила белорусскую картошку. Какие новые обитатели появились в Гродненском зоопарке?-7

Самка мангуста пока еще проходит карантин, к ней для скорейшей адаптации подселили друга, ведь животные стайные.

Лемур Шерри сразу полюбила белорусскую картошку. Какие новые обитатели появились в Гродненском зоопарке?-10

А белоснежная полярная сова уже во всей красе позирует перед посетителями. На невесту имеет виды местный пернатый холостяк.

Лемур Шерри сразу полюбила белорусскую картошку. Какие новые обитатели появились в Гродненском зоопарке?-13

Алена Каминская, методист Гродненского зоопарка:
Животные были приобретены с целью образования пар или, так как животные любят жить большим прайдом, чтобы им было не скучно. На этом работа не заканчивается. Мы стараемся круглый год обновлять нашу коллекцию. На данный момент у нас около 300 видов всех обитателей.

Лемур Шерри сразу полюбила белорусскую картошку. Какие новые обитатели появились в Гродненском зоопарке?-16

Начался в зоопарке и традиционный весенний беби-бум. Старт ему дала малышка-лама, которую назвали Галочка.

Лемур Шерри сразу полюбила белорусскую картошку. Какие новые обитатели появились в Гродненском зоопарке?-19

А недавно гродненский зоомир пополнился козлятами.

# Зоопарк # общество # Алена Каминская # Фотофакт

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