Против политики Макрона. Во Франции 1 мая прошло более 200 акций протеста

Новости Франции. Беспорядками, погромами и многочисленными акциями протеста встретили праздник труда в Европе. Самым горячим во всех смыслах слова этот день выдался во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там прошло более 200 митингов, на которых люди выступали против политики Макрона. В Париже поначалу мирные демонстрации переросли в ужесточенные столкновения с полицией. Той в ответ пришлось применить слезоточивый газ.

Но это не остановило митингующих. В стражей правопорядка полетели камни и мебель из уличных кафе. В некоторых местах демонстранты пытались прорвать цепь полицейских. В центре столицы группы молодых людей начали громить офисы, разбивать витрины и грабить магазины. Нападениям подверглись и отделения банков. Полиции понадобилось много сил и времени, чтобы навести порядок и прекратить мародерство. Были задержаны около 60 погромщиков, восемь правоохранителей получили ранения. Как заявили в МВД, первомайские демонстрации собрали в два раза больше людей, чем в 2021 году.