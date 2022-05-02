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Против политики Макрона. Во Франции 1 мая прошло более 200 акций протеста

02 мая 2022 09:30
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Новости Франции. Беспорядками, погромами и многочисленными акциями протеста встретили праздник труда в Европе. Самым горячим во всех смыслах слова этот день выдался во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Против политики Макрона. Во Франции 1 мая прошло более 200 акций протеста-1

Там прошло более 200 митингов, на которых люди выступали против политики Макрона. В Париже поначалу мирные демонстрации переросли в ужесточенные столкновения с полицией. Той в ответ пришлось применить слезоточивый газ.

Против политики Макрона. Во Франции 1 мая прошло более 200 акций протеста-4

Но это не остановило митингующих. В стражей правопорядка полетели камни и мебель из уличных кафе. В некоторых местах демонстранты пытались прорвать цепь полицейских. В центре столицы группы молодых людей начали громить офисы, разбивать витрины и грабить магазины. Нападениям подверглись и отделения банков. Полиции понадобилось много сил и времени, чтобы навести порядок и прекратить мародерство. Были задержаны около 60 погромщиков, восемь правоохранителей получили ранения. Как заявили в МВД, первомайские демонстрации собрали в два раза больше людей, чем в 2021 году.

Против политики Макрона. Во Франции 1 мая прошло более 200 акций протеста-7

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# Акции протеста # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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