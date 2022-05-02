Пообещал увеличить помощь Киеву. Как немцы отреагировали на заявление Шольца?

Новости Германии. Относительно спокойно прошел праздник 1 мая в Германии. Но и там не обошлось без инцидентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полным провалом закончилось для канцлера ФРГ Олафа Шольца выступление на праздничном митинге в Дюссельдорфе.

Когда, говоря об украинском кризисе, он пообещал увеличить помощь Киеву, то в ответ услышал свист и многочисленные нелицеприятные реплики в свой адрес. Выступление было скомкано, и политик вынужден был покинуть сцену, стараясь сохранить достоинство.

Остается добавить, что последние опросы общественного мнения показали, что 54 % немцев недовольны его политикой. А его рейтинг одобрения упал до 32 %.

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