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Дуняша и Глаша теперь живут в зоопарке. Удивительная история спасения двух медвежат

24 марта 2022 14:02
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Новости Беларуси. Удивительная история спасения двух медвежат-сирот. Совсем крохами они попали в Витебский зоопарк. Замерзших и голодных бедолаг привезли из леса экологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности – у Виктора Пралича.

Дуняша и Глаша теперь живут в зоопарке. Удивительная история спасения двух медвежат-1

Виктор Пралич, корреспондент:
Этих двух непосед зовут Дуняша и Глаша. Осиротевшим сестрам приблизительно два месяца. Это сейчас они резвы. А еще в конце февраля их привезли в Витебский зоопарк совсем обессиленными.

Дуняша и Глаша теперь живут в зоопарке. Удивительная история спасения двух медвежат-4

Выхаживать медвежат сотрудникам зоопарка пришлось впервые. Потому подсмотрели рекомендации в интернете. Сегодня в рацион малышей входят сливки и молоко. За сутки с удовольствием съедают до полутора килограммов молочных продуктов. Почти с каждым днем эта цифра растет вместе с медвежатами.

Дуняша и Глаша теперь живут в зоопарке. Удивительная история спасения двух медвежат-7

А ведь еще зимой их жизнь была под угрозой. В сенненских лесах, где проводились хозяйственные работы, лесники обнаружили берлогу. Специалисты предположили, что медведица испугалась и ушла в лес, оставив детенышей. Не вернулась она и спустя сутки. Изможденных малышей комиссия решила отправить в зоопарк.

Дуняша и Глаша теперь живут в зоопарке. Удивительная история спасения двух медвежат-10

Геннадий Горланов, главный специалист Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
До этого никаких сведений о том, что там медведь, у нас не было. Под охрану место не было передано в связи с тем, что впервые на этом месте была обнаружена берлога медведя (подробнее – здесь).

Дуняша и Глаша теперь живут в зоопарке. Удивительная история спасения двух медвежат-13

Дорога в лес медвежатам теперь закрыта. Они уже привыкли к человеку и в дикой среде просто не выживут. Нянчиться с ними специалистам зоопарка придется еще несколько месяцев. В полугодовалом возрасте, когда у медвежат начнут проявляться инстинкты хищника, косолапых переведут в вольер. Но чтобы его построить, зоопарк ищет спонсоров и добровольцев.

# Зоопарк # общество # Виктор Пралич # Геннадий Горланов # Фотофакт

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