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«Это возможно». Маленькая львица Кассандра теперь будет жить в одном вольере со щенком

22 апреля 2022 14:23
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Новости Беларуси. Необычное соседство. В вольере со львенком Касей поселился щенок Скай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Это возможно». Маленькая львица Кассандра теперь будет жить в одном вольере со щенком-1

В естественной среде львы живут семьями, поэтому, чтобы маленькая львица не скучала, ей определили соседку. Живут они дружно, делят крышу над головой, игрушки и даже иногда обед. На прогулки львенок выходит редко из-за холодной погоды, а вот когда потеплеет, у гостей зоопарка появится возможность увидеть верных друзей вместе.

«Это возможно». Маленькая львица Кассандра теперь будет жить в одном вольере со щенком-4

Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:
По опыту других зоопарков, это возможно, поэтому специально для Кассандры мы приобрели щенка. Кася вырастет, и посмотрим, понаблюдаем. Тогда зоотехники будут принимать решение. Конечно, если появится агрессия к щенку, тогда их расселят.

# Зоопарк # общество # Юлия Прима # Ольга Колмакова # Фотофакт

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