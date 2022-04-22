«Это возможно». Маленькая львица Кассандра теперь будет жить в одном вольере со щенком

Новости Беларуси. Необычное соседство. В вольере со львенком Касей поселился щенок Скай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В естественной среде львы живут семьями, поэтому, чтобы маленькая львица не скучала, ей определили соседку. Живут они дружно, делят крышу над головой, игрушки и даже иногда обед. На прогулки львенок выходит редко из-за холодной погоды, а вот когда потеплеет, у гостей зоопарка появится возможность увидеть верных друзей вместе.