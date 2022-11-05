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Задержан предполагаемый виновник пожара в развлекательном центре в Костроме

05 ноября 2022 17:05
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Новости России. Задержан предполагаемый виновник пожара в развлекательном центре в Костроме, жертвами которого стали 15 человек. Им оказался 23-летний житель города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержан предполагаемый виновник пожара в развлекательном центре в Костроме-1

Во время конфликта с одним из посетителей он выстрелил ракетницей в потолок, из-за чего вспыхнул огонь, который быстро охватил все здание. По рассказам очевидцев, помещение заполнилось ядовитым дымом, из-за которого люди не видели куда бежать. В тушении огня участвовали 50 спасателей и 20 единиц техники. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

В Костроме 7 ноября объявлено днем траура. Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту России в связи с трагедией.

# Пожар # Новости России # Фотофакт

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