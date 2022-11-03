В ФРГ газовая компания-гигант потеряла 40 млрд евро после прекращения поставок российского газа

Только за последние 9 месяцев концерн потерял 40 миллиардов евро. Об этом заявили представители Uniper. Дело в том, что ранее компания была крупнейшим корпоративным покупателем газа «Газпрома». А после полного прекращения поставок российского голубого топлива немецкий концерн был вынужден закупать газ на спотовом рынке по более высоким ценам. В результате немецкий энергетический гигант стал одной из фирм, которая наиболее сильно пострадала от антироссийских санкций.