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В ФРГ газовая компания-гигант потеряла 40 млрд евро после прекращения поставок российского газа

03 ноября 2022 20:16
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Новости Германии. Немецкая энергетическая компания Uniper терпит многомиллиардные убытки из-за сокращения поставок российского газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ФРГ газовая компания-гигант потеряла 40 млрд евро после прекращения поставок российского газа-1

Только за последние 9 месяцев концерн потерял 40 миллиардов евро. Об этом заявили представители Uniper. Дело в том, что ранее компания была крупнейшим корпоративным покупателем газа «Газпрома». А после полного прекращения поставок российского голубого топлива немецкий концерн был вынужден закупать газ на спотовом рынке по более высоким ценам. В результате немецкий энергетический гигант стал одной из фирм, которая наиболее сильно пострадала от антироссийских санкций.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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