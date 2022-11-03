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Аграрная отрасль ЕС на грани краха из-за антироссийских санкций

03 ноября 2022 19:49
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Санкции, введенные против Беларуси и нашего ближайшего партнера, России, вызвали эффект бумеранга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они нанесли огромный урон экономике Евросоюза, создали риски для продовольственной и энергетической безопасности. Например, Латвию теперь ожидает тотальный дефицит сельхозпродукции и резкий рост цен.

Аграрная отрасль ЕС на грани краха из-за антироссийских санкций-1

Причина – острая нехватка минеральных удобрений. В том числе из-за запрета на продукцию «Беларуськалия». Это больно ударило по всей аграрной отрасли Латвии и сказалось как на качестве, так и на количестве урожая. И, как предупредили в союзе сельхозпроизводителей, многие крупные хозяйства могут закончить 2022 год без прибыли. Фермеры обвиняют правительство в бездействии и даже призывают министра земледелия к отставке. Не лучше обстановка и в северной Европе. В Финляндии более 50 % фермеров ожидают падения доходов из-за скачка цен на удобрения и энергию. И лишь около 1/3 аграриев смогли приобрести необходимые удобрения для следующего сезона.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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