Аграрная отрасль ЕС на грани краха из-за антироссийских санкций

Причина – острая нехватка минеральных удобрений. В том числе из-за запрета на продукцию «Беларуськалия». Это больно ударило по всей аграрной отрасли Латвии и сказалось как на качестве, так и на количестве урожая. И, как предупредили в союзе сельхозпроизводителей, многие крупные хозяйства могут закончить 2022 год без прибыли. Фермеры обвиняют правительство в бездействии и даже призывают министра земледелия к отставке. Не лучше обстановка и в северной Европе. В Финляндии более 50 % фермеров ожидают падения доходов из-за скачка цен на удобрения и энергию. И лишь около 1/3 аграриев смогли приобрести необходимые удобрения для следующего сезона.