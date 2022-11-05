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В Латвии из-за высоких цен на отопление 11% жителей готовы покинуть страну. Что показывают данные соцопроса?

05 ноября 2022 08:22
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Новости Латвии. Из-за высоких цен на отопление 11 % жителей Латвии готовы уехать за границу. Об этом говорят данные опроса, проведенного национальным исследовательским центром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии из-за высоких цен на отопление 11% жителей готовы покинуть страну. Что показывают данные соцопроса?-1

Как выяснилось, пятая часть респондентов серьезно рассматривают такую возможность. В основном это молодежь, а также семьи с несовершеннолетними детьми. Опрос показал, что больше всего счета за коммуналку пугают жителей столицы. Кроме того, еще 6 % рижан не исключают возможности переехать в деревню – в надежде, что там жизнь дешевле и можно сократить расходы.

В Латвии из-за высоких цен на отопление 11% жителей готовы покинуть страну. Что показывают данные соцопроса?-4

3 % жителей Латвии решили провести полную реконструкцию дома, чтобы предотвратить потери тепла и тем самым уменьшить счета за отопление.

# Кризис в ЕС # Новости Латвии # Фотофакт

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