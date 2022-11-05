В Латвии из-за высоких цен на отопление 11% жителей готовы покинуть страну. Что показывают данные соцопроса?

Как выяснилось, пятая часть респондентов серьезно рассматривают такую возможность. В основном это молодежь, а также семьи с несовершеннолетними детьми. Опрос показал, что больше всего счета за коммуналку пугают жителей столицы. Кроме того, еще 6 % рижан не исключают возможности переехать в деревню – в надежде, что там жизнь дешевле и можно сократить расходы.