В Танзании разбился пассажирский самолёт с более чем 50 людьми на борту

Новости Танзании. Насколько важна и опасна работа в авиации, показала трагедия в Танзании. На севере страны 6 ноября разбился пассажирский самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушное судно упало в озеро Виктория при попытке приземлиться в местном аэропорту. В момент трагедии на борту самолета находились, по разным данным, более 50 человек. 15 из них удалось спасти. О судьбе остальных пока ничего не известно. Сейчас на месте работают спасательные катера. Предположительно, самолет мог упасть из-за сильного ветра в районе аэропорта.