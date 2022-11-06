Прямой эфир

В Танзании разбился пассажирский самолёт с более чем 50 людьми на борту

06 ноября 2022 10:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Танзании. Насколько важна и опасна работа в авиации, показала трагедия в Танзании. На севере страны 6 ноября разбился пассажирский самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Танзании разбился пассажирский самолёт с более чем 50 людьми на борту-1

Воздушное судно упало в озеро Виктория при попытке приземлиться в местном аэропорту. В момент трагедии на борту самолета находились, по разным данным, более 50 человек. 15 из них удалось спасти. О судьбе остальных пока ничего не известно. Сейчас на месте работают спасательные катера. Предположительно, самолет мог упасть из-за сильного ветра в районе аэропорта.  

# Крушение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше стартовали учения Puma-2022, которые продлятся до 9 ноября
06 ноября 2022 07:36

В Польше стартовали учения Puma-2022, которые продлятся до 9 ноября

Задержан предполагаемый виновник пожара в развлекательном центре в Костроме
05 ноября 2022 17:05

Задержан предполагаемый виновник пожара в развлекательном центре в Костроме

Германия столкнулась с нехваткой лекарств
05 ноября 2022 17:01

Германия столкнулась с нехваткой лекарств