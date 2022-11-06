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В Польше стартовали учения Puma-2022, которые продлятся до 9 ноября

06 ноября 2022 07:36
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Новости Польши. В Польше начались военные учения Puma-2022 с участием Чехии, Словакии, Венгрии, США и Великобритании. В маневрах задействовано около двух тысяч военнослужащих и около трехсот единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Польше стартовали учения Puma-2022, которые продлятся до 9 ноября-1

Они сконцентрированы у города Ожиш – на северо-востоке страны в относительной близости к белорусской границе. Военные отрабатывают оборонительные мероприятия. Среди задач речная переправа, дезактивация химических установок и мероприятия по эвакуации. Причем военные НАТО выработали сценарий учений, основываясь на опыте конфликта в Украине. Маневры продлятся до 9 ноября.  

# Военные учения # Новости Польши # Фотофакт

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