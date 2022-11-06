В Польше стартовали учения Puma-2022, которые продлятся до 9 ноября

Новости Польши. В Польше начались военные учения Puma-2022 с участием Чехии, Словакии, Венгрии, США и Великобритании. В маневрах задействовано около двух тысяч военнослужащих и около трехсот единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.