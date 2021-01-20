Присягнул на Библии XIX века. Как прошла инаугурация Джо Байдена?

Новости США. В Вашингтоне завершилась церемония инаугурации 46-го президента США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Байден официально вступил в должность. Он присягнул на семейной реликвии – Библии XIX века. В своей торжественной речи американский лидер заявил, что демократия одержала верх. Он призвал жителей США забыть о разногласиях.

По словам Байдена, сейчас в обществе нет мира. Люди пребывают в хаосе. Он же хочет сплотить страну. Также Байден обратил внимание на то, что Америка, возможно, входит в один из самых смертоносных и жестких периодов. Связано это с пандемией коронавируса. Многие потеряли работу, сотни тысяч бизнесов закрылись. Теперь все предстоит восстановить и построить. Заверил, что при нем Штаты восстановят отношения с союзниками.

А вот что слышно о судьбе Трампа? Он покинул Белый дом и отправился домой во Флориду за несколько часов до официального окончания своего срока полномочий. Это первый с середины XIX века президент, не пришедший на инаугурацию своего преемника. О том, как готовились к церемонии, в материале Алексея Елфимова.

20 января 46-й американский президент официально вступил в должность. За высоким забором и колючей проволокой. Меры безопасности в Вашингтоне беспрецедентные.

Повсюду выставлены блокпосты, перекрыт центр города, окна и двери на первых этажах всех зданий заколочены. Изменили маршруты движения поездов, перекрыли мосты, закрыли станции метро. А за порядком в Вашингтоне следят 25 тысяч бойцов Национальной гвардии. «Все сходят с ума». Что говорят американцы о ситуации в США?

Мы дежурим где-то по 8-12 часов, хотя каждая смена отличается по времени в зависимости от поставленных перед нами задач.

Вы знаете, печально видеть здания, заколоченные от мародеров. Это столица нашей нации, место, куда люди приезжают, чтобы выразить чувство свободы, но сейчас я не узнаю этот город.

Это грустно, что инаугурация пройдет для нас вот так. Обычно всегда все открыто, а на вступление нового президента в должность приезжают посмотреть десятки тысяч человек. Но в этот раз все совсем по-другому.

Ограничено количество гостей, не было парада и ликующей толпы. За происходящим американцы смогли наблюдать лишь онлайн. Среди приглашенных гостей экс-президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. Официальный Минск на инаугурации представил временный поверенный в делах Беларуси в Вашингтоне Дмитрий Басик.

А вот действующий глава Белого дома решил нарушить традицию. Трамп стал первым американским лидером за 150 лет, который пропустил церемонию вступления в должность своего преемника. 20 января Дональд Трамп вместе с супругой покинули Белый дом. Свое прощальное слово народу он уже сказал. Главный месседж его послания – Америка вновь стала великой как внутри страны, так и за рубежом. Последняя речь Дональда Трампа в должности президента США. Вот о чём он говорил

Дональд Трамп, 45-й президент США:

У нас были потрясающие четыре года. Мы многого добились. Мы любим американский народ, и это было нечто особенное. Я просто хочу попрощаться. Надеюсь, это прощание будет недолгим – мы обязательно увидимся снова. Всем большое спасибо.

За несколько часов до истечения полномочий Трамп помиловал более 70 человек. Но в этом списке, а на это надеялись многие, не оказалось основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена.

Между тем, 46-й президент Джо Байден уже озвучил свои первые шаги на новом посту. Он намерен прекратить выход США из ВОЗ, вернуться в Парижское соглашение по климату, остановить строительство разделительных сооружений на границе с Мексикой, а также отменить ограничения на въезд в страну для мусульман.

Помощником министра здравоохранения стала Рэйчел Левин – первый открытый чиновник-трансгендер.