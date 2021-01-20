Официальный Минск на инаугурации Байдена представит временный поверенный в делах Беларуси в Вашингтоне Дмитрий Басик

Новости США. 20 января внимание мировых СМИ приковано к США. Там состоится инаугурация 46-го президента США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь на ней будет представлять руководитель нашего посольства в Вашингтоне. С третьей попытки место в Белом доме займет демократ Джозеф Байден. Нынешнюю церемонию без преувеличения можно назвать беспрецедентной. Она пройдет на фоне пандемии с ограниченным числом гостей и в условиях практически военного положения.

За порядком в Вашингтоне следят 25 тысяч бойцов Национальной гвардии. Меры безопасности усилены после штурма Капитолия, а также угроз сторонников Трампа о вооруженных протестах. Что сейчас происходит на улицах Вашингтона? Репортаж Виктории Пригодской.

Тысячи военных, тяжелая техника и кордоны. Вашингтон превратился в вооруженную до зубов крепость. В городе перекрыты мосты и закрыты станции метро. Капитолий обнесен заборами и колючей проволокой. «Я никогда не видела ничего подобного». Что происходит в Вашингтоне в день инаугурации Байдена?

Инаугурация президента – это всегда охраняемое мероприятие, но в этот раз после массовых беспорядков 6 января, а также многочисленных предупреждений о вооруженных протестах приняты беспрецедентные меры безопасности. Практически никто из публики не станет свидетелем перехода власти воочию. Американцы не узнают свою столицу. «Сейчас я не узнаю этот город». Как выглядит Вашингтон за несколько часов до инаугурации Байдена?

Инаугурация Джо Байдена состоится в 20 часов по минскому времени. Перед этим присягу также примет новый вице-президент Камала Харрис. Впервые в истории США этот пост займет женщина.

Церемония пройдет в уникальном формате. Ограничено количество гостей, не будет парада и ликующей толпы. За происходящим американцы смогут наблюдать лишь онлайн. Среди приглашенных гостей – экс-президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. Официальный Минск на инаугурации представит временный поверенный в делах Беларуси в Вашингтоне Дмитрий Басик.

А вот действующий глава Белого дома решил нарушить традицию. Трамп станет первым американским лидером за 150 лет, который пропустит церемонию вступления в должность своего преемника. Сегодня он объявил о помиловании 73 человек. При этом ни себя, ни членов семьи в этот список не включил. В своем прощальном обращении Трамп еще раз осудил штурм Капитолия, а также пожелал успехов новой администрации. Последняя речь Дональда Трампа в должности президента США. Вот о чём он говорил

Эта инаугурация, как и вся предвыборная гонка, несомненно, войдет в историю Штатов. Две недели назад несогласные с результатами выборов взяли штурмом цитадель американской демократии. Пятеро погибших, десятки раненых и более 50 задержанных – захват Капитолия поверг в шок мировое сообщество. Почему протестующие вошли в Капитолий и как кризис в США отразится на внешней политике? Мнение политолога Шпаковского