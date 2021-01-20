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Официальный Минск на инаугурации Байдена представит временный поверенный в делах Беларуси в Вашингтоне Дмитрий Басик

20 января 2021 13:57
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Новости США. 20 января внимание мировых СМИ приковано к США. Там состоится инаугурация 46-го президента США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь на ней будет представлять руководитель нашего посольства в Вашингтоне. С третьей попытки место в Белом доме займет демократ Джозеф Байден.  

Нынешнюю церемонию без преувеличения можно назвать беспрецедентной. Она пройдет на фоне пандемии с ограниченным числом гостей и в условиях практически военного положения.  

Официальный Минск на инаугурации Байдена представит временный поверенный в делах Беларуси в Вашингтоне Дмитрий Басик-1

За порядком в Вашингтоне следят 25 тысяч бойцов Национальной гвардии. Меры безопасности усилены после штурма Капитолия, а также угроз сторонников Трампа о вооруженных протестах.  

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Официальный Минск на инаугурации Байдена представит временный поверенный в делах Беларуси в Вашингтоне Дмитрий Басик-4

Тысячи военных, тяжелая техника и кордоны. Вашингтон превратился в вооруженную до зубов крепость. В городе перекрыты мосты и закрыты станции метро. Капитолий обнесен заборами и колючей проволокой.  

«Я никогда не видела ничего подобного». Что происходит в Вашингтоне в день инаугурации Байдена?

Официальный Минск на инаугурации Байдена представит временный поверенный в делах Беларуси в Вашингтоне Дмитрий Басик-7

Инаугурация президента – это всегда охраняемое мероприятие, но в этот раз после массовых беспорядков 6 января, а также многочисленных предупреждений о вооруженных протестах приняты беспрецедентные меры безопасности. Практически никто из публики не станет свидетелем перехода власти воочию. Американцы не узнают свою столицу.   

«Сейчас я не узнаю этот город». Как выглядит Вашингтон за несколько часов до инаугурации Байдена?

Официальный Минск на инаугурации Байдена представит временный поверенный в делах Беларуси в Вашингтоне Дмитрий Басик-10

Инаугурация Джо Байдена состоится в 20 часов по минскому времени. Перед этим присягу также примет новый вице-президент Камала Харрис. Впервые в истории США этот пост займет женщина.  

Официальный Минск на инаугурации Байдена представит временный поверенный в делах Беларуси в Вашингтоне Дмитрий Басик-13

Церемония пройдет в уникальном формате. Ограничено количество гостей, не будет парада и ликующей толпы. За происходящим американцы смогут наблюдать лишь онлайн.  

Среди приглашенных гостей – экс-президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон.  

Официальный Минск на инаугурации представит временный поверенный в делах Беларуси в Вашингтоне Дмитрий Басик.  

Официальный Минск на инаугурации Байдена представит временный поверенный в делах Беларуси в Вашингтоне Дмитрий Басик-16

А вот действующий глава Белого дома решил нарушить традицию. Трамп станет первым американским лидером за 150 лет, который пропустит церемонию вступления в должность своего преемника. Сегодня он объявил о помиловании 73 человек. При этом ни себя, ни членов семьи в этот список не включил. В своем прощальном обращении Трамп еще раз осудил штурм Капитолия, а также пожелал успехов новой администрации.  

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Официальный Минск на инаугурации Байдена представит временный поверенный в делах Беларуси в Вашингтоне Дмитрий Басик-19

Эта инаугурация, как и вся предвыборная гонка, несомненно, войдет в историю Штатов. Две недели назад несогласные с результатами выборов взяли штурмом цитадель американской демократии. Пятеро погибших, десятки раненых и более 50 задержанных – захват Капитолия поверг в шок мировое сообщество.

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Официальный Минск на инаугурации Байдена представит временный поверенный в делах Беларуси в Вашингтоне Дмитрий Басик-22

Увидев кадры из США, свое негодование высказали представители ЕС, НАТО и лидеры ряда государств. Имидж Соединенных Штатов как страны с образцовой демократией заметно пошатнулся.

# Международная политика # Дональд Трамп # Джо Байден # Виктория Пригодская # Камала Харрис # Барак Обама # Джордж Буш-младший # Билл Клинтон # Фотофакт

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