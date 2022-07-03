Прямой эфир

Эрдоган удовлетворён прогрессом в отношениях с Беларусью. Об этом он сказал в поздравлении

03 июля 2022 12:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О тридцатилетии установления дипломатических отношений с Беларусью напомнил и президент Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эрдоган удовлетворён прогрессом в отношениях с Беларусью. Об этом он сказал в поздравлении-1

Реджеп Эрдоган выразил удовлетворение от достигнутого на протяжении этого периода уровня в наших отношениях, в основе которых взаимное уважение и обоюдные интересы, отметил в поздравлении турецкий лидер.

Читайте также:

Отношения, проверенные временем. Как поздравил Беларусь президент Таджикистана?

Пришли два поздравления из Казахстана: от первого президента и действующего

От президента Сирии до Папы Римского. Откуда в Беларусь приходят поздравления?

# Беларусь-Турция # Реджеп Тайип Эрдоган # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Си Цзиньпин поздравил Беларусь и Президента с Днём Независимости
03 июля 2022 12:04

Си Цзиньпин поздравил Беларусь и Президента с Днём Независимости

Депутат Европарламента о НАТО: мы говорим «нет» империализму, который ищет только войны
02 июля 2022 17:31

Депутат Европарламента о НАТО: мы говорим «нет» империализму, который ищет только войны

Власти Польши пытаются помочь населению выплатами из бюджета, но это только усугубляет инфляцию
02 июля 2022 17:20

Власти Польши пытаются помочь населению выплатами из бюджета, но это только усугубляет инфляцию