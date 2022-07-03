Эрдоган удовлетворён прогрессом в отношениях с Беларусью. Об этом он сказал в поздравлении

О тридцатилетии установления дипломатических отношений с Беларусью напомнил и президент Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реджеп Эрдоган выразил удовлетворение от достигнутого на протяжении этого периода уровня в наших отношениях, в основе которых взаимное уважение и обоюдные интересы, отметил в поздравлении турецкий лидер.

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